30.05.2020 Es gibt einen Grund heute in Berlin zu demonstrieren ... ... um ein deutliches Signal gegen die illegalen Kriegen von deuschen Boden aus zu setzen.



Kommt ab 11.59 Uhr zu Kündigt Ramstein Air Base nach Berlin ans Brandenburger Tor. Details 29.05.2020 Vier mal Werbung für den 30.5.2020 ! Norbert im Treptower Park

Mitsch im HomeOffice von Nuoviso

Andrea bei den Neulandrebellen

Silke bei KenFM

Details 28.05.2020 Berlin hebt Teilnehmerbeschränkung auf Lt. Presse-Konferenz des Berliner Senats sind unter Einhaltung der Hygiene-Regeln beliebige Versammlungen ab 30.5 wieder möglich, sofern die Abstandsregeln eingehalten werden. DANKE RALF Details Lisa Fitz wünscht uns alles Gute für die Demo und viel Erfolg:

Live aus Berlin:

Wir sagen NEIN zu feigen Drohnenmorden … und nicht nur das!



Am 30.5.2020 – Pfingstsamstag – ist es soweit. Alle gesellschaftlichen Kräfte, die aktiv für Frieden eintreten, gehen gemeinsam auf die Straße und sagen NEIN.



Ramstein Air Base ist der größte strategische und logistische Stützpunkt außerhalb der USA! Die Drohnen Relaisstation Ramstein ist zentral für die US-Kriegsführung!



Die US-Armee erzeugt mehr CO2 als ¾ aller Länder der Welt und entzieht sich dem Pariser Klimaschutz-Abkommen. Uranmunition verseucht Menschen und Landschaften radioaktiv.

Umwelt- und Klimaaktivisten sagen laut und deutlich NEIN!

Weltweite Kriege entwurzeln und vertreiben Millionen Menschen aus ihrer Heimat. Das führt zu sozialen und rechtlichen Verwerfungen weltweit. Schluss mit der Massenflucht – alle sozial Engagierten sagen NEIN!



Handeln wir jetzt!

NEIN zu Drohnenmorden - NEIN zur Umweltzerstörung - NEIN zur Massenflucht



JA zum Frieden!



„Frieden ist nicht Rechts, Frieden ist nicht Links, Frieden ist die Stimme in deinem Herzen in dir drin, Frieden ist der Weg, Frieden ist Sinn, Kriege kann man nur verlieren und Frieden nur gewinnen.“